Trump confirma un atac en aigües del Carib contra un buc carregat amb drogues procedent de Veneçuela

MADRID 2 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat aquest dimarts que l'Exèrcit ha dut a terme un atac en aigües del Carib contra un buc procedent de Veneçuela i que suposadament portava un carregament de drogues.
"Acabem de, en els últims minuts, disparar a un vaixell que transportava drogues", ha explicat el magnat republicà en declaracions a la premsa des del Despatx Oval, agregant que "grans quantitats" de droga arriben als Estats Units procedents de Veneçuela.
L'atac ha estat també confirmat en xarxes socials pel secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, qui ha assegurat que el vaixell en qüestió estava "sent operat per una organització narcoterrorista" sancionada per Washington.
El president veneçolà, Nicolás Maduro, va denunciar dilluns davant de la Comunitat d'Estats Llatinoamericans i Del Carib (CELAC) la presència de fins a vuit vaixells de guerra i un submarí nuclear dels Estats Units en aigües del Carib, prop del país llatinoamericà.