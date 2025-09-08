Trump confia a arribar "molt aviat" a un alto el foc a la Franja de Gaza

MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat optimista aquest diumenge sobre un possible acord d'alto el foc a la Franja de Gaza després de parlar d'unes "converses molt positives", un extrem que ha reiterat en els darrers mesos.
"Molt aviat arribarem a un acord sobre Gaza (...) Han sorgit alguns problemes relacionats amb (el Moviment de Resistència Islàmica) Hamas (...) i estem treballant en una solució que podria ser molt bona", ha assegurat en unes declaracions als periodistes en tornar a Washington després d'assistir a l'Open dels Estats Units a Nova York.
En sol·licitar-li més detalls, l'inquilí de la Casa Blanca s'ha limitat a afirmar que "aviat se sabrà" i que "hem tingut converses molt positives". "Estem mirant de posar-hi fi (al conflicte) i recuperar els ostatges", ha assenyalat, abans d'apuntar que el grup d'ostatges "podria ser de menys de 20 persones, perquè alguns, ja saps, acaben morint, tot i que siguin joves, la majoria (...) tendeixen a morir. Però tenim, diguem-ne, 20 persones i uns 38 cadàvers".
Aquest mateix diumenge, el mandatari nord-americà ha enviat un darrer "advertiment" a Hamas perquè accepti "els seus termes" per posar fi a la guerra i alliberar els ostatges israelians que les milícies palestines mantenen segrestats a la Franja de Gaza.
"Els israelians han acceptat els meus termes. És hora que Hamas també els accepti. He advertit Hamas de les conseqüències de no acceptar-los. És el meu darrer advertiment. No n'hi haurà cap més!", ha afirmat en un missatge publicat a Truth Social, en el qual ha destacat que "tothom vol que els ostatges tornin a casa" i que "tothom vol que acabi aquesta guerra!".