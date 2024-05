Trump condiciona la seva ajuda a Ucraïna en cas de ser president

MADRID, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units (EUA) i precandidat republicà a les eleccions a la Casa Blanca, Donald Trump, ha avançat que si torna al poder no aprovarà l'ajuda econòmica a Ucraïna si Europa no col·labora al mateix nivell.

"Si Europa no paga, per què ho hauríem de fer nosaltres?", s'ha preguntat Trump en una entrevista per a la revista 'Time', en la qual ha advertit que no ajudarà Ucraïna, llevat que els europeus "comencin a equilibrar els comptes".

En aquest sentit, Trump ha assegurat que a Europa li hauria d'interessar molt més Ucraïna que als EUA per la seva proximitat geogràfica amb el conflicte. "Ells estan molt més afectats. Tenim tot un oceà entre nosaltres", ha dit.

Trump ha assegurat també que aquelles declaracions en les quals animava Rússia a "fer el que vulgui" amb aquells països europeus que no complien amb les seves obligacions econòmiques a l'OTAN no va ser fanfarroneria d'un dia. "Si no pagues, et quedes sol", ha resolt.