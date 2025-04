Trump compara la condemna a Le Pen amb els casos judicials en contra seu

MADRID, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha comparat aquest dilluns la sentència contra la líder ultradretana francesa, Marine Le Pen --que aquest dilluns ha estat inhabilitada per 5 anys i condemnada a 4 de presó i a pagament d'una multa per malversació-- amb els processos judicials que va enfrontar abans de tornar a la Casa Blanca.

"Sé molt sobre això. Molta gent pensava que (Le Pen) no seria condemnada per res. No sé si suposa una condemna, però se li va prohibir presentar-se durant 5 anys, i és la principal candidata", ha manifestat en declaracions a la premsa.

Des del Despatx Oval de la Casa Blanca, el mandatari ha qualificat així mateix la sentència contra Le Pen de "gran problema" ja que li impedirà concórrer en les properes eleccions presidencials de 2027. "Això recorda a aquest país", ha agregat.