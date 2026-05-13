Trump se cita amb Xi a Pequín amb el comerç, Taiwan i la guerra a l'Iran com a teló de fons

MADRID 13 maig (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, viatja aquest dimecres a Pequín per a una reunió amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping, que se centrarà en qüestions comercials i la treva aranzelària, però amb la situació de Taiwan i la guerra a l'Iran com a teló de fons.
Abans de començar la visita, la primera en nou anys d'un president nord-americà --l'última amb el mateix Trump a la Casa Blanca el novembre del 2017--, el mandatari ha afirmat que els esperen "grans coses" després de dies insistint en la bona sintonia amb el mandatari asiàtic.
"Tinc moltes ganes de viatjar a la Xina, un país increïble, amb un líder, el president Xi, respectat per tothom. Ens esperen grans coses als dos països", ha assenyalat en les últimes hores a través de les xarxes socials.
Entre les qüestions més espinoses de la trobada hi ha la dissidència interna a la Xina, amb l'empresonament de l'opositor hongkonguès Jimmy Lai i l'alliberament del qual Trump ha dit que reclamarà. Pequín, sense entrar en les provocacions del magnat, ha insistit que l'opositor és "el principal instigador" dels aldarulls a l'enclavament que van acabar amb la seva detenció el 2020.
Així mateix, la qüestió de Taiwan també serà present durant la cimera, en què Trump ha insistit que Pequín sap que no vol veure cap moviment al voltant de l'illa i ha comparat la situació amb les aspiracions russes sobre Ucraïna, després de dir fins a la sacietat que la invasió no hauria tingut lloc amb ell a la Casa Blanca.
Amb tot, els EUA ara mateix estan immersos en la guerra contra l'Iran després de sis setmanes d'ofensiva que han donat pas a una treva indefinida i unes converses estancades. El gegant asiàtic ha estat reclamat la via diplomàtica per posar fi al conflicte i entre bastidors ha treballat amb països mediadors com el Pakistan per a una proposta que posi per davant el respecte a la coexistència pacífica.