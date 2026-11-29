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MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha celebrat que el president espanyol i candidat socialista a la presidència, Pedro Sánchez, hagi perdut en les eleccions d'aquest diumenge, i ha subratllat que ha fet "una feina terrible" durant el seu mandat.
Així s'ha pronunciat Trump després que un periodista li hagi preguntat si s'havia assabentat del resultat de les eleccions a Espanya i l'hagi informat que Sánchez ha perdut, tot i que l'escrutini encara no s'ha completat.
"¿Pedro Sánchez ha perdut?", ha respost. "Oh, això és bo. Ha fet una feina terrible. Es mereix perdre", ha sostingut el mandatari nord-americà, que en el passat ja s'havia mostrat molt crític amb el president espanyol, en particular pel seu rebuig a destinar el 5% del PIB a defensa.
"¿Pedro Sánchez ha perdut?", ha insistit Trump, que no semblava donar crèdit al que li deien. "És una notícia magnífica", ha reblat.