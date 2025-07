Trump celebra la positiva resposta inicial de Hamas a la proposta d'alto el foc

MADRID 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha celebrat aquest dissabte la positiva resposta inicial del moviment islamista palestí Hamas sobre l'última proposta d'alto el foc a Gaza sense abundar en la qüestió a l'espera de rebre informació addicional dels seus assessors de seguretat.

"Em sembla bé. Alguna cosa havia sentit però encara no me n'han informat a fons", ha declarat als mitjans a bord de l'avió presidencial, l'Air Force One.

Hamas ha explicat aquest divendres que ja ha traslladat la seva disposició de tornar a la taula de negociacions a les parts mediadores, segons un breu comunicat recollit divendres pel diari 'Filastí', afí a la milícia, en el qual no s'al·ludeix a cap país en concret ni es marquen possibles terminis.

Amb tot, Trump s'ha declarat optimista sobre la possibilitat que Hamas doni un 'sí' definitiu. "Em sembla que l'acceptaran", ha aventurat el president nord-americà, pel bé de la població gaziana.

"Hem de fer alguna cosa amb Gaza perquè en cas contrari aquesta gent es trobarà amb un gran, gran problema. Però ara mateix em sembla una bona resposta", ha assenyalat.