Publicat 23/09/2026 07:15

Trump celebra l'acord sobre Groenlàndia i assegura que donarà als EUA control permanent de la seva seguretat

El president dels EUA, Donald Trump, junt amb la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, i el primer ministre de Groenlàndia, Jens-Frederik Nielsen
Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre

   MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

   El president dels Estats Units, Donald Trump, ha celebrat la signatura de l'acord anunciat amb Dinamarca i Groenlàndia que, segons les seves pròpies paraules, permetrà a Washington assumir de forma permanent el control de la seguretat i d'altres necessitats estratègiques de la illa àrtica.

   El pacte, subscrit a Nova York en els marges de l'Assemblea General de les Nacions Unides, pretén reforçar la cooperació militar i la seguretat en l'Àrtic i l'Atlántico Nord.

   Trump ha presentat l'entesa com un acord d'abast excepcional i ho ha vinculat directament amb la defensa del territori nord-americà: "Com vaig anunciar fa amb prou feines uns dies, els Estats Units també han aconseguit un acord sense precedents pel que fa a la frontera nord d'Amèrica del Nord: l'extens territori de vital importància estratègica conegut com Groenlàndia", ha expressat el mandatari.

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