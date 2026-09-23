Trump celebra l'acord sobre Groenlàndia i assegura que donarà als EUA control permanent de la seva seguretat

Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre
MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha celebrat la signatura de l'acord anunciat amb Dinamarca i Groenlàndia que, segons les seves pròpies paraules, permetrà a Washington assumir de forma permanent el control de la seguretat i d'altres necessitats estratègiques de la illa àrtica.
El pacte, subscrit a Nova York en els marges de l'Assemblea General de les Nacions Unides, pretén reforçar la cooperació militar i la seguretat en l'Àrtic i l'Atlántico Nord.
Trump ha presentat l'entesa com un acord d'abast excepcional i ho ha vinculat directament amb la defensa del territori nord-americà: "Com vaig anunciar fa amb prou feines uns dies, els Estats Units també han aconseguit un acord sense precedents pel que fa a la frontera nord d'Amèrica del Nord: l'extens territori de vital importància estratègica conegut com Groenlàndia", ha expressat el mandatari.