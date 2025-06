Trump celebra que els atacs nord-americans contra objectius nuclears a l'Iran han causat "danys monumentals"

Europa Press/Contacto/Pool via CNP

MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha celebrat aquest diumenge els "danys monumentals" que han causat els atacs de l'Exèrcit nord-americà contra les tres instal·lacions nuclears de l'Iran.

"Es van produir danys monumentals a totes les instal·lacions nuclears de l'Iran, com mostren les imatges de satèl·lit", ha declarat a la seva plataforma Truth Social.

Ha festejat així mateix que "els danys més grans es van produir molt per sota del nivell del sòl. Al blanc!", si bé les autoritats iranianes no han proporcionat fins al moment sobre la magnitud de l'impacte causat per Washington.