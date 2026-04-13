Trump carrega contra el Papa Lleó XIV per ser "feble en matèria de delinqüència i pèssim en política exterior"

MADRID, 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha carregat aquest diumenge contra el també nord-americà Papa Lleó XIV per ser, segons el magnat republicà, "feble en matèria de delinqüència i pèssim en política exterior", atribuint-li al líder de l'Església catòlica una oposició a les campanyes militars de la seva Administració a Veneçuela i l'Iran.
Segons el mandatari nord-americà, mostra "feblesa (...) contra les armes nuclears". "Em cau molt millor el seu germà Louis (Prevost) que ell, perquè Louis és tot MAGA", ha afegit en al·lusió al moviment 'Make America Great Again', que el va portar a la Casa Blanca. "Ell (Louis Prevost) ho entén, i Lleó XIV no", ha postil·lat.
"No vull un Papa que pensi que està bé que l'Iran tingui armes nuclears. No vull un Papa que pensi que és terrible que els Estats Units ataquessin a Veneçuela, un país que enviava enormes quantitats de drogues als Estats Units i, pitjor encara, que alliberava a assassins, narcotraficants i criminals al nostre país", ha proclamat Trump, protestant presbiteriano fins a 2020.