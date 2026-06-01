Trump carrega contra els qui critiquen la seva posició en les negociacions amb l'Iran

Reitera que tancarà un acord "bo" per a Washington i els seus socis: "Seieu i relaxeu-vos"
MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha reiterat aquest dilluns que aconseguirà tancar amb l'Iran un acord "bo" per a Washington i els seus socis, i també ha criticat els demòcrates i els "republicans poc patriotes" per "dificultar" les negociacions amb les seves crítiques al procés de diàleg amb Teheran, intervingut pel Pakistan.
"L'Iran realment vol tancar un acord, i en serà un de bo per als EUA i els que estan amb nosaltres", ha assenyalat el mandatari en un missatge a les xarxes socials, després de sostenir dissabte que estava "a prop d'un molt bon acord" amb les autoritats de l'Iran.
"Els demòcrates i diversos republicans poc patriotes no entenen que és molt més difícil per a mi fer adequadament la meva feina i negociar quan els polítics oportunistes no paren de criticar-me, a nivells mai vistos, dient-me una vegada i una altra que hauria d'actuar més ràpid, o més a poc a poc, o anar a la guerra, o no anar a la guerra, o el que sigui?", ha qüestionat.
En aquest sentit, ha reclamat als seus crítics que "seguin i es relaxin". "Tot sortirà bé al final", ha resolt l'inquilí de la Casa Blanca, enmig de les informacions sobre els progressos en els contactes amb l'Iran i les tensions derivades dels últims intercanvis d'atacs malgrat l'alto el foc pactat el 8 d'abril.