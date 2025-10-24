Publicat 24/10/2025 07:19

Trump cancel·la les negociacions comercials amb el Canadà per un anunci anti-aranzels d'Ontario

Arxiu - El primer ministre del Canadà, Mark Carney, juntament amb el president dels Estats Units, Donald Trump
Adrian Wyld/Canadian Press via Z / DPA

   MADRID, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

   El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat a les últimes hores d'aquest dijous la fi de tota negociació comercial amb el Canadà amb motiu d'un anunci amb imatges de l'expresident Ronald Reagan contrari a la imposició d'aranzels publicat pel govern de la província d'Ontario, encara que el magnat republicà ho ha atribuït a l'Executiu canadenc.

   "Canadà va utilitzar fraudulentament un anunci fals en el qual Ronald Reagan parlava negativament sobre els aranzels", ha denunciat en una publicació a la seva xarxa social, Truth Social, en la qual afirma que "ho van fer només per interferir en la decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units i altres tribunals".

   La peça propagandística, que Trump ha assegurat que va costar "75 milions de dòlars" (64,6 milions d'euros), ha constituït per al president nord-americà "un comportament atroç" i motiu suficient per "donar per acabades totes les negociacions comercials amb el Canadà".

