Trump i Biden guanyen les eleccions primàries dels seus partits a Minnesota (EUA)

MADRID, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, i l'exmandatari nord-americà Donald Trump han guanyat aquest dimarts les eleccions primàries del partit Demòcrata i del Republicà respectivament, sense que fins ara cap rival hagi tingut opcions de disputar-los l'etiqueta de 'favorits' per enfrontar-se en les presidencials del mes de novembre.

Biden, que s'enfrontava a les crítiques per part de la comunitat àrab de l'estat per la seva gestió del conflicte a la Franja de Gaza, ha aconseguit gairebé el 80 per cent dels vots, mentre que la segona opció ha estat 'no alineat' amb un 14,8 per cent dels votants, que servia precisament per protestar en favor de la causa palestina.

L'altre candidat, Dean Phillips, tan sols ha aconseguit el 2,8 per cent dels suports, segons ha publicat la cadena de televisió nord-americana CNN.

Trump, per la seva banda, s'ha imposat a l'única candidata republicana que encara prova de desbancar-lo en la cursa electoral, Nikki Haley, amb un 66 per cent dels vots respecte al 29,2 per cent del seu rival.

Malgrat no haver obtingut encara cap victòria, Haley ha defensat que té la intenció de continuar en les primàries perquè fins ara "només s'ha vist votar un grapat d'estats".