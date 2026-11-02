Trump avisa que si perd les legislatives i la Casa Blanca el país estarà "acabat"

MADRID, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat que les eleccions legislatives d'aquest dimarts obren un cicle existencial per al Partit Republicà perquè si l'oposició demòcrata ara guanya a les dues cambres i després la presidència el 2028 el país estarà "acabat".
"Veurem què passa, però és com diu l'Elon (Musk): com perdem la Cambra de Representants, el Senat i la presidència, aquest país està acabat", ha assegurat Trump en una entrevista amb la columnista australiana Miranda Devine.
Les últimes enquestes concedeixen als demòcrates la victòria a la cambra baixa i no descarten que guanyin al Senat, tot i que és més difícil atès que encara hi ha diversos estats clau en joc. Trump no es podrà presentar a les eleccions el 2028 perquè ha assolit el màxim de mandats constitucionals i ara com ara no hi ha cap successor a la vista.
D'altra banda, Trump ha reiterat que, passi el que passi, farà servir sense miraments la seva potestat de veto executiu per bloquejar qualsevol projecte de llei que presentin els demòcrates si guanyen a la Cambra de Representants.
"Em convertiré en míster Veto", ha avançat el mandatari. "Hauran de parlar amb mi i caldrà negociar, com sempre ha passat", ha afegit.
En la seva línia habitual, el president també ha posat en dubte la legitimitat de les eleccions després que els tribunals hagin desestimat les seves iniciatives per bloquejar alguns recomptes, com ha passat a l'estat d'Alaska en entendre que el candidat republicà Dan Sullivan i l'independent Daniel J. Sullivan es diuen pràcticament igual i els votants es poden confondre.
"No", ha reblat Trump en resposta a la pregunta de si espera unes eleccions netes. "Fins i tot tenen la mateixa cara", ha assegurat el president nord-americà. "Els demòcrates han hagut de trobar un doble o alguna cosa així i després van dient que no en saben res", ha afirmat.