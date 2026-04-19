Trump avisa a Iran que la reunió del dimarts és la seva "última oportunitat" o "volarà el país per l'aire"

MADRID 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha avisat aquest diumenge a Iran que la possible reunió del dimarts entre els negociadors de tots dos països a Pakistan és la "última oportunitat" que tenen per aconseguir una sortida dialogada del conflicte o en cas contrari "volarà el país per l'aire".
Després d'anunciar a xarxes socials que la delegació nordamericana encapçalada pel seu enviat especial Steve Witkoff i el seu gendre Jared Kushner arribarà a la capital pakistanesa, Islamabad, el dilluns a la nit, i a l'espera d'una resposta de la part iraniana, Trump ha amenaçat en declaracions a Fox News amb atacar la infraestructura civil del país si no li satisfan els resultats de les converses.
El president d'Estats Units ha insistit que de cap manera admetrà la condició iraniana d'alliberar els seus fons congelats per facilitar l'acord i que no cometrà el "error" del seu predecessor, Barack Obama, en referència a l'acord nuclear internacional amb Iran aconseguit el 2015 que va reincorporar a la república islàmica als mercats internacionals.
Trump, finalment, ha insistit en les seves pròpies condicions, com són la reobertura total de l'estret d'Ormuz, el lliurament per part d'Iran de tot l'urani enriquit que tenen emmagatzemat per garantir que no fabricaran una bomba atòmica amb aquest material. Iran porta anys assegurant que la naturalesa del seu programa nuclear és pacífica i no amaga intencions ofensives.