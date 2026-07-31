Trump diu que els EUA estaran com Ceuta "en tres anys" si guanyen els demòcrates

MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha lamentat la "terrible" crisi migratòria que travessa durant les darreres hores la ciutat autònoma de Ceuta, escenari de la incursió il·legal d'unes 60.000 persones provinents del Marroc, i ha pronosticat que passarà el mateix als EUA si l'oposició del Partit Demòcrata guanya les eleccions del 2028.
"És terrible. Recordeu aquesta imatge. Així estarem nosaltres d'aquí a tres anys si guanya el bàndol equivocat", ha manifestat en unes declaracions a la cadena Fox News, abans de sentenciar que "si els demòcrates arriben al poder, aquí ningú no viurà bé".
Desenes de milers de migrants, uns 60.000, segons el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han entrat a la ciutat autònoma provinents del Marroc des de dijous, en una crisi migratòria que ha portat diversos països de la Unió Europea a exigir la suspensió d'Espanya de l'espai Schengen.