Trump avantatja Biden en intenció de vot en cinc estats crítics, segons enquestes

MADRID, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump avantatja a l'actual mandatari, Joe Biden, en intenció de vot en cinc estats crítics per aconseguir la Presidència, segons una enquesta duta a terme pel diari 'The New York Times' i la universitat estatunidenca Siena College.

Així, Trump està guanyant la carrera presidencial als estats de Nevada (onze per cent de diferència), Geòrgia (sis per cent), Arizona (cinc per cent), Michigan (cinc per cent) i Pennsilvània (quatre per cent), mentre que Biden manté el seu avantatge a Wisconsin (dos per cent).

Cal destacar que Biden va guanyar en aquests sis estats en les passades eleccions de 2020, que Trump va considerar com a "fraudulentes" i que van portar a l'assalt del Capitoli per part d'una torba de manifestants.

Durant els darrers mesos, el magnat estatunidenc s'ha queixat de que els diferents casos oberts en contra seva són conseqüència del seu avantatge davant l'actual mandatari en les enquestes.

Trump té diversos fronts judicials oberts, com els relacionats amb les eleccions de 2020; s'enfronta a un cas federal per intentar revocar el resultat els comicis i un altre estatal per intentar interferir en les mateixes.

L'expresident va ser imputat per primera vegada al març en el marc de la investigació en contra seva pel presumpte pagament d'un suborn a l'actriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com Stormy Daniels, i també s'enfronta a 40 càrrecs pel cas dels documents classificats.

Un altre dels casos és la investigació per frau que està desenvolupant l'estat de Nova York sobre els seus negocis. Segons la Fiscalia novaiorquesa, va inflar el seu patrimoni net personal davant les institucions financeres en 3.600 milions de dòlars (uns 3.300 milions d'euros).