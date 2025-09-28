Trump avança que hi ha "alguna cosa especial" en marxa al Pròxim Orient

MADRID 28 set. (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat aquest diumenge que hi ha "alguna cosa especial" en marxa relacionada amb el Pròxim Orient, una cosa inèdita.
"Tenim una oportunitat real de grandesa al Pròxim Orient. Tots estan dins per alguna cosa especial, alguna cosa inèdita. Ho aconseguirem!!!", ha publicat Trump en el seu compte a la xarxa social Truth Social, de la seva propietat.
Trump podria referir-se a l'última proposta nord-americana per posar fi a la guerra a la Franja de Gaza després que la setmana passada assegurés que abans de tancar el pla havia de reunir-se primer amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, una trobada que està previst que se celebri dilluns a la Casa Blanca.
El missatge apunta al fet que Israel hauria accedit a la proposta nord-americana, després del rebuig previ del Govern israelià a anteriors propostes dels països mediadors, els Estats Units, Egipte i Qatar.
Dissabte el diari israelià 'The Times of Israel' va publicar els detalls d'una proposta de 21 punts per a l'alliberament dels ostatges de la Franja de Gaza i la retirada gradual de l'Exèrcit israelià. No obstant això, Hamas ha assegurat que no ha rebut cap proposta.