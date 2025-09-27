Trump autoritza l'enviament de tropes i l'ús de la "força total" a Portland

MADRID 27 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat l'enviament de forces militars a Portland i ha autoritzat l'ús de la "força total" en el marc de la seva campanya per recuperar la seguretat a les principals ciutats nord-americanes.
"A petició del secretari de la secretària de Seguretat Interior, Kirti Noem, he ordenat al secretari de Guerra, Pete Hegseth, que proporcioni tots els militars que siguin necessaris per protegir a una Portland en guerra", ha afirmat Trump en un missatge en el seu compte a la xarxa social Truth Social, de la seva propietat.
L'inquilí de la Casa Blanca ha denunciat que hi ha instal·lacions del Servei de Control d'Immigració i Duanes (ICE) "assetjades" per "antifes i altres terroristes domèstics". Per això autoritza l'ocupació de la "força total, si fos necessari".
Trump ha ordenat intervencions en altres grans ciutats nord-americanes, però és la primera vegada que es refereix a l'ús de la "força total".
Ja el divendres Trump va advertir de la situació de "anarquia" a Portland per la presència de "bojos" que intenten cremar edificis, incloses seus d'organismes federals en referència a les protestes contra la seu de l'ICE a Portland Sud.
La ciutat està governada per l'alcalde Keith Wilson, del Partit Demòcrata, formació que és objectiu habitual de les crítiques de Trump. Fins ara Trump ha enviat a la Guàrdia Nacional a Los Ángeles, Washington D.C., Chicago o Memphis.
Una llei federal de 1878, la Llei Posse Comitatus, prohibeix excepte excepcions molt concretes que un president autoritzi l'ús de forces militars para com a forces de seguretat internes dins del país. Fins ara s'havia emprat a la Guàrdia Nacional, que compta amb equip i mitjans militars, però que actua generalment com a reserva i suport de les unitats militars convencionals.