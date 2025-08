Trump augmenta l'aranzel al Canadà al 35% però exclou els béns del tractat de lliure comerç

MADRID, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dijous la imposició d'un aranzel del 35% als productes importats des del Canadà que no estiguin inclosos en l'acord comercial entre aquests dos països a més de Mèxic (USMCA, per les seves sigles en anglès), la qual cosa suposa un augment respecte al gravamen del 25% imposat per Washington a principis de març, al·legant com ja fes llavors la lluita contra el "flux de drogues il·lícites", en particular, el fentanil.

"Resposta a una emergència nacional: Avui, el president Donald Trump ha signat un decret executiu pel qual s'augmenta l'aranzel aplicable a Canadà del 25 al 35%, i que entrarà en vigor l'1 d'agost del 2025", resa una fulla informativa de la Casa Blanca, que justifica la seva decisió perquè el seu veí del nord "no ha cooperat en la lluita contra el fentanill i altres drogues il·lícites, i ha pres represàlies contra els Estats Units".

El dirigent del Canadà ha expressat en un comunicat la "decepció" del seu Executiu davant de l'augment de gravàmens, però ha posat en valor que "gràcies a l'USMCA, el tipus aranzelari mitjà aplicat pels Estats Units als productes canadencs segueix sent un dels més baixos". Amb tot, ha lamentat que sectors "com la fusta, l'acer, l'alumini i els automòbils, es veuen molt afectats".