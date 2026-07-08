Trump aturarà el comerç amb Espanya i diu que "és un aliat terrible"

ANKARA 8 jul. (de l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha carregat novament contra Espanya en dir que aturarà "completament" el comerç bilateral i que és "una causa perduda" a més d'"un soci terrible a l'OTAN" per negar-se a elevar la despesa en defensa fins al 5% del PIB.
"Espanya és una causa perduda. Per cert, ja no volem fer cap negoci comercial amb Espanya. Vull que el tallin. Espanya és un aliat terrible a l'OTAN. No participen. No paguen. No en vull saber res, d'Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloses les visites", ha dit Trump durant una conferència de premsa conjunta amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte.
Trump ha expressat malestar amb diversos aliats pel seu, segons ell, poc compromís amb l'OTAN, però ha assenyalat especialment Espanya perquè "són hostils" i diuen "obertament" que no augmentaran la seva inversió en defensa més enllà del 2%.