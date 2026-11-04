Trump atribueix el desastre republicà en les 'midterms' perquè les paperetes no duien el seu nom

MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat que la victòria dels demòcrates en les eleccions legislatives d'aquest dimarts es deu al fet que el seu nom no apareix a les paperetes perquè sinó el resultat hauria estat molt diferent.
"No constava a les paperetes perquè en cas contrari, hauríem arrasat", ha publicat Trump a les xarxes en una nit en la qual els demòcrates ja han guanyat a la Cambra de Representants segons les primeres projeccions i sembla que controlaran el Senat.
Poc després, el president ha publicat una sèrie de missatges entre els quals inclou una crítica al fins ara governador de Texas, el republicà Greg Abbott, al qual ha retret que la victòria electoral del demòcrata James Talarico davant el republicà Ken Paxton és el resultat d'haver-se "convertit en un RINO", és a dir, un republicà només de nom, en els "últims sis mesos de la seva trajectòria política".
Aquest fil de missatges, a més, inclou les crítiques a la cadena conservadora Fox News, a la qual ha atribuït "una part de de la responsabilitat en aquestes derrotes per donar espai de manera constant i sistemàtica a l'oposició 'ximplòcrata' (demòcrata)".
A més, el dirigent republicà ha avançat que vol fer ús del veto presidencial per fer front al control demòcrata del Congrés: "Tinc dret a vetar qualsevol cosa", ha declarat a 'Politico', tot i que s'estimaria més no "passar dos anys assegut aquí vetant-ho tot".
El líder republicà ha insistit que no entén els resultats com una valoració de la seva gestió, inclosa la guerra de l'Iran, amb la qual ha assegurat que "la gent hi està d'acord", tot i que ha reconegut el probable impacte de l'encariment del combustible.
"No té res a veure amb el meu gabinet", ha afirmat, i diu que "no s'hauria de sentir culpable" perquè "gairebé mai el president, sense importar si és bo o dolent, republicà o demòcrata (...) ha aconseguit guanyar" les 'midterms'.