Trump ataca al nord-oest de Nigèria posicions d'Estat Islàmic

Europa Press/Contacto/Bianca Otero
Nigèria confirma els atacs com a part de la "cooperació" amb EUA contra el "terrorisme"
MADRID, 26 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dijous que l'Exèrcit del país nord-americà ha llançat un atac "mortal" contra "l'escòria terrorista" d'Estat Islàmic al nord-oest de Nigèria.
"Aquesta nit, sota la meva direcció com a comandant en cap, Estats Units va llançar un poderós i mortal atac contra l'escòria terrorista d'Estat Islàmic al nord-oest de Nigèria, que ha estat atacant i assassinant brutalment (...) cristians innocents, a nivells mai vistos en molts anys i fins i tot segles!", ha dit en el seu compte de Truth Social.
L'inquilí de la Casa Blanca ha defensat aquesta ordre al·legant que "prèviament vaig advertir a aquests terroristes que si no cessaven la massacre de cristians, hi hauria un infern".
El Departament de Defensa "va executar nombrosos (i) perfectes atacs, com només Estats Units ho sap fer". "Sota el meu lideratge, el nostre país no permetrà que prosperi el terrorisme islàmic radical", i ha felicitat el Nadal "a tots, inclosos els terroristes morts", i en "seran molts més si continua la massacre de cristians".
El cap del Pentàgon, Pete Hegseth, ha incidit en el seu compte de la xarxa social X que "el president va ser clar el mes passat: la matança de cristians innocents a Nigèria (i altres llocs) ha d'acabar".
En aquest sentit, ha assegurat que la seva cartera "sempre està llesta, com ho va descobrir Estat Islàmic aquesta nit" i ha agraït en el mateix missatge "el suport i la cooperació del Govern nigerià", mentre que el Comando Àfrica de l'Exèrcit nord-americà (Africom) ha precisat en el seu compte a X que l'atac va ser dut a terme "a petició de les autoritats nigerianes a l'estat de Soboto, on van morir diversos terroristes" del grup jihadista.
"Aquests atacs letals contra Estat Islàmic demostren la força de les nostres Forces Armades i el nostre compromís amb l'eliminació de les amenaces terroristes contra els nord-americans, tant al país com a l'estranger", ha afegit Africom.
GOVERN NIGERIÀ
El Govern de Nigèria ha confirmat després de l'anunci de Trump que s'han fet "atacs aeris de precisió" al nord-oest com a part de la seva "cooperació en matèria de seguretat amb socis internacionals, inclòs Estats Units, per abordar la persistent amenaça del terrorisme i l'extremisme violent".
En un comunicat difós en xarxes socials, el Ministeri d'Exteriors nigerià ha ditt que aquest acord amb Washington "inclou l'intercanvi d'intel·ligència, la coordinació estratègica i altres formes de suport compatibles amb el Dret Internacional, el respecte mutu de la sobirania i els compromisos compartits amb la seguretat regional i mundial".
Així, ha defensat que "totes" les iniciatives contra el terrorisme estan guiades per "la prioritat de protegir la vida dels civils, salvaguardar la unitat nacional i defensar els drets i la dignitat de tots els ciutadans, independentment de la seva fe o ètnia".
"La violència terrorista, en qualsevol forma, ja sigui dirigida contra cristians, musulmans o altres comunitats, segueix sent un enfrontament als valors de Nigèria i a la pau i la seguretat internacionals", diu.
Amb tot, la cartera diplomàtica "continua col·laborant estretament amb els seus socis a través dels canals diplomàtics i de seguretat establerts per afeblir les xarxes terroristes, desmantellar el seu finançament i logística, i prevenir les amenaces transfrontereres, alhora que enforteix les institucions de seguretat i les capacitats d'intel·ligència de Nigèria" i ha assegurat que "seguirà" fent-ho i informant-ne la població.
Trump va amenaçar a principis de novembre amb una intervenció militar al país africà i amb la interrupció de "tota" l'ajuda a les autoritats nigerianes, en resposta a l' "assassinat de cristians" a mans d' "islamistes radicals". Aleshores, va anunciar que havia designat Nigèria com a "país particularment preocupant" al·legant el mateix motiu.
Les comunitats cristianes han estat objectiu d'atacs en nombroses ocasions a Nigèria però experts apunten a que la majoria de les víctimes dels grups armats al país són musulmans, ja que gran part dels atacs passen a la zona nord del país, de majoria musulmana.
RESCATEN ELS SEGRESTATS D'UNA ESCOLA CATÒLICA
Dijous, la Diòcesi Catòlica de Kontagora va confirmar que tots els alumnes i professors de l'escola catòlica St. Mary, a l'estat nigerià de Níger, han estat rescatats i s'han reunit amb les seves famílies, després d'un últim rescat de 230 persones, inclosos 12 empleats i 218 estudiants.
El sacerdot Bulus Yohanna, de la diòcesi i propietari de l'escola, ha revelat aquestes xifres en un comunicat difós pel diari 'Vanguard' en què indica que 50 víctimes més van fugir poc després del segrest, per la qual cosa el nombre de persones donades per desaparegudes, que inicialment era de 315, es va reduir a 265.
El segrest va tenir lloc després de l'atac efectuat per més de 60 individus armats contra aquest centre educatiu que comprenia un total de 629 alumnes: 430 a primària i 199 a secundària.
El nord-est de Nigèria és l'epicentre de les activitats de Boko Haram i la seva escissió, Estat Islàmic a Àfrica Occidental (ISWA), si bé els últims anys la inseguretat s'ha estès a altres zones del nord i el nord-oest, fent saltar les alarmes sobre la possible expansió de xarxes i bandes criminals, amb el seu consegüent impacte sobre la població civil.