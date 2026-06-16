Trump: l'acord deixa "clar" que l'Iran "no desenvoluparà ni comprarà" armes nuclears

MADRID 16 juny (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dimarts que l'acord preliminar assolit amb l'Iran és "just i bo" en insistir que no implica inversions ni pagaments a Teheran i consolida que la República Islàmica no desenvoluparà ni adquirirà armes nuclears.
En unes declaracions al costat de l'emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, al marge de la cimera del G7, que se celebra a Évian-les-Bains (França), Trump ha indicat que l'acord tancat amb l'Iran "hauria de tenir èxit" en subratllar que després de la signatura prevista divendres es passarà a una segona etapa que "en realitat serà més fàcil", en relació amb les negociacions sobre el programa nuclear iranià.
"Tenim un acord que és just. És un bon acord", ha indicat, després d'assenyalar que no implica inversions ni pagaments a l'Iran. "Tenim el dret d'entrar-hi algun dia i fer alguna cosa si jo vull o si algú vol. Però no hi estem invertint diners. No hi tenim cap obligació", ha reblat.
En aquest sentit, el líder nord-americà ha tornat a carregar contra l'acord amb Teheran durant l'etapa de Barack Obama a la Casa Blanca. "Nosaltres no pagarem per això com va fer Obama. Ell va pagar milers de milions de dòlars. Va ser una bogeria", ha afegit.