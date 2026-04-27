Trump assegura que la violència política "sempre ha estat" present als EUA

MADRID, 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha considerat aquest diumenge per la nit que la violència política "sempre ha estat" latent al seu país, al mateix temps que ha advertit del "perillós" que resulta, a judici seu, el "discurs d'odi dels demòcrates" en l'actualitat.
"Si tirem la vista enrere 20, 40, 100, 200 o 500 anys, sempre ha estat aquí. S'assassina a gent. Hi ha gent que resulta ferida", ha assenyalat l'inquilí de la Casa Blanca en una entrevista per a la cadena CBS en la qual ha manifestat no estar "segur" que ara la violència política sigui "més gran que abans".
A continuació, el mandatari republicà ha volgut alertar de com de "perillós" troba el "discurs d'odi dels demòcrates" per a "el país", al·legant trobar-ho "molt més perillós" que en temps passats.