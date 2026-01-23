Trump assegura que viatjarà a la Xina a l'abril i que Xi Jinping li tornarà la visita "a finals d'any"

MADRID 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat que a l'abril farà un viatge oficial a la Xina i ha afegit que el mandatari del gegant asiàtic, Xi Jinping, li tornarà la visita "a finals d'any", sense que Pequín s'hi hagi pronunciat ara per ara.
"Espero veure Xi", ha manifestat Trump en unes declaracions davant la premsa a bord de l'Air Force One. "Faré un viatge. Hi aniré a l'abril, ell vindrà a finals d'any", ha apuntat, abans de descriure el seu homòleg xinès com una persona "fantàstica" i "increïble".
Així, ha reconegut que les relacions bilaterals es van tensar durant la pandèmia del coronavirus, si bé ha matisat que "ara la relació és excel·lent" i que manté "una gran relació amb ell".
En aquest sentit, ha destacat que la Xina compra una gran quantitat de soja als EUA pels acords assolits arran de la guerra aranzelària iniciada per Trump després d'arribar a la Casa Blanca el gener del 2025. "Això fa feliços els nostres pagesos i em fa feliç a mi", ha resolt.
El president dels EUA i la Xina van mantenir una reunió l'octubre del 2025 a la ciutat de Busan, a Corea del Sud, una trobada que Trump va descriure com "genial" per als dos països. "Aquesta reunió portarà la pau i l'èxit eterns", va manifestar, com un senyal de la millora de les relacions durant els darrers mesos.