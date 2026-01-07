Trump assegura que Veneçuela lliurarà als EUA entre 30 i 50 barrils de petroli sancionat

Europa Press/Contacto/Nicole Combea - Pool via CNP
MADRID, 7 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dimarts per la nit que el Govern de Veneçuela, ara dirigit per la fins ara exnúmero dos de Caracas, Delcy Rodríguez, lliurarà al país nord-americà "entre 30 i 50 milions de barrils de petroli sancionat".
"Em complau anunicar que les autoritats provisionals de Veneçuela lliuraran entre 30 i 50 milions de barrils de petroli d'alta qualitat, sancionat, als Estats Units", ha assenyalat en la seva plataforma Truth Social.
L'inquilí de la Casa Blanca ha indicat en el mateix missatge que aquest cru "es vendrà al seu preu de mercat, i aquests diners seran controlats per mi, com a president dels Estats Units, per garantir que s'utilitzi en benefici dels pobles de Veneçuela i els Estats Units".