Trump assegura que va ignorar als advocats de la Casa Blanca que el demanaven no buscar l'anul·lació de les eleccions

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha assegurat durant una entrevista amb la cadena NBC News que va ignorar al consell legal dels advocats de la Casa Blanca que el demanaven no buscar l'anul·lació de les eleccions presidencials de 2020 i admetre la seva derrota.

"Tenim molta gent, i és la meva decisió. Va ser la meva decisió. Però vaig escoltar a algunes persones (...) no els respectava com advocats. Però vaig respectar a uns altres. Vaig respectar a molts uns altres que deien que les eleccions estaven amañar", ha declarat l'exmandatari.

En ser preguntat pels quatre judicis als quals s'enfronta --per negligència en l'ús de documents confidencials, per intentar revocar el resultat de les eleccions presidencials de 2020, per intentar manipular els resultats de les eleccions i pel presumpte pagament d'un suborn a l'actriu de cinema porno Stephanie Clifford--, Trump ha assegurat que no té por d'entrar a la presó.

"Ni tan sols penso en això. Estic construït una mica diferent, suposo, perquè he tingut gent que se m'apropa i em diu: 'Com ho fa, senyor? Com ho fa? Ni tan sols penso en això", ha confessat.

A més, ha assegurat "és molt improbable" que es concedeixi l'indult a si mateix en cas de ser condemnat i guanyar les properes eleccions presidencials, alguna cosa que no impedeix la llei estatunidenca.

"Crec que que és molt improbable. Què, què he fet malament? No he fet res de dolent. Vols dir que perquè impugno unes eleccions volen ficar-me a la presó?", s'ha preguntat l'expresident.

D'altra banda, ha titllat d'"injustes" les condemnes contra alguns dels assaltants al Capitoli després que Trump insistís en el fraudulent d'aquells comicis.

"Hem de tractar la gent amb justícia. Aquestes persones el 6 de gener (...) alguns d'ells ni tan sols van entrar a l'edifici, i se'ls estan donant sentències de, ja saps, molts anys", ha manifestat.

Malgrat això, no ha confirmat si els concedirà un indult presidencial, encara que ha promès examinar aquesta opció per concloure si resulta "apropiat".