Trump assegura que signaria la llei per publicar els arxius d'Epstein

MADRID, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dilluns per la nit que signaria la proposta de llei que arribés a les seves mans amb la desclassificació dels arxius del empresari Jeffrey Epstein, condemnat per dirigir una xarxa de prostitució i acusat, abans de la seva mort per suïcidi, de tràfic de menors.
"Segur, ho faria", ha assegurat l'inquilí de la Casa Blanca davant dels mitjans de comunicació, responent així a la pregunta de si signaria una llei per publicar els citats arxius, de superar aquesta sengles votacions en el Senat i la Cambra de Representants.
Trump ha confirmat d'aquesta manera el seu canvi de postura anunciat en la vespra, quan va demanar als republicans de la Cambra de Representants que recolzin la mesura assegurant que en el seu partit no tenen "res que ocultar".