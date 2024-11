Trump assegura que Sheinbaum ha acordat impedir l'entrada de migrants a territori nord-americà

La presidenta mexicana contradiu al republicà, reiterant que la seva postura "no és tancar fronteres"

MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dimecres que les autoritats mexicanes han accedit a "impedir" l'entrada de migrants a territori nord-americà, una cosa que la presidenta del país llatinoamericà, Claudia Sheinbaum, ha rebatut defensant que el seu Govern pretén "tendir ponts" en lloc de "tancar fronteres".

"En la nostra conversa amb el president Trump (...) reiterem que la postura de Mèxic no és tancar fronteres sinó entre governs i entre pobles", ha assenyalat Sheinbaum en el seu compte de la xarxa social 'X'.

Segons ha explicat la mandatària mexicana en el mateix missatge, durant la trucada telefònica li va exposar "l'estratègia integral que ha seguit Mèxic per atendre el fenomen migratori, respectant els Drets Humans", defensant l'atenció que les autoritats proveeixen als migrants "abans" que arribin a la frontera amb el seu veí del nord.

La presidenta Sheinbaum ha rebatut així al magnat, que prèviament va assegurar que ella mateixa havia accedit a frenar l'arribada de migrants a territori nord-americà.

"Mèxic impedirà que la gent vagi a la nostra frontera sud, amb efecte immediat. Això contribuirà en gran mesura a detenir la invasió il·legal d'Estats Units. Gràcies", va celebrar el republicà en el seu compte de la plataforma Truth Social.

En un segon missatge, Trump va explicar que aquesta declaració era fruit d'una "meravellosa" i "molt productiva" conversa telefònica que havia mantingut amb Sheinbaum.

"Ella ha acordat detenir la migració a través de Mèxic i cap als Estats Units, tancant efectivament la nostra frontera sud", va assenyalar.

Aquestes declaracions es produeixen després de les tensions entre tots dos mandataris una vegada que Trump ha promès que imposarà uns aranzels del 25 per cent a les importacions des de Mèxic. Sheinbaum va respondre amb una missiva en la qual instava al magnat a "no amenaçar" i asseure's a la taula per resoldre les desavinences.