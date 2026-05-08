Trump assegura seguir "negociant" amb l'Iran després d'afirmar que l'alto el foc continua "vigent"

MADRID, 8 maig (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dijous per la nit que la seva Administració segueix "negociant" amb l'Iran per aconseguir un acord que posi fi al conflicte a l'Orient Pròxim, deslligat per l'ofensiva llançada el 28 de febrer junt amb Israel contra Teheran, després de subratllar que l'alto el foc "segueix vigent".
"Estem negociant amb els iranians", ha manifestat el mandatari nord-americà en declaracions als mitjans, després d'un intercanvi d'atacs entre les forces nord-americanes i de la República Islàmica a la zona de l'estret d'Ormuz, el qual, segons ha defensat el Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM), respon al llançament, per part de Teheran, de "múltiples míssils, drons i petites embarcacions, mentre l'USS Truxtun (DDG 103), l'USS Rafael Peralta (DDG 115) i l'USS Mason (DDG 87) transitaven per la via marítima internacional".
Després d'asseverar que l'Exèrcit nord-americà ha "deixat pel terra" a l'iranià en aquest encreuament d'atacs, l'inquilí de la Casa Blanca ha garantit que l'alto el foc "segueix vigent", afegint al seu torn que, si no ho estigués, es veuria una "gran resplendor sortint de l'Iran".