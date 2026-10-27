Trump assegura que reconeixerà el resultat de les legislatives "si són honestes"

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat aquest dimarts que no tindrà cap problema a admetre el resultat de les pròximes eleccions legislatives del 3 de novembre sempre que els resultats quedin verificats.
"Ho faré si són honestes", ha manifestat el president dels EUA abans d'un nou míting de campanya a Lubbock (Texas), amb la qual cosa repeteix així l'estratègia habitual de posar en dubte el procediment electoral davant una possible derrota a les urnes.
En aquest cas, les enquestes apunten que el Partit Republicà perdrà la cambra baixa del Congrés, la Cambra de Representants, mentre que el Senat, fins a principis de la guerra de l'Iran un bastió republicà, ara es troba sota disputa.
Dilluns, Trump va arribar a oferir una recompensa d'un milió de dòlars a qui denunciés qualsevol cas de frau electoral, bé sigui en els darrers comicis o en els pròxims de meitat de mandat, que condueixi a una condemna.
A més, Trump ha impulsat la llei SAVE America per reduir les possibilitats de frau electoral amb la identificació obligatòria per votar i una prova de ciutadania. La Cambra de Representants va aprovar la mesura a principis d'any, però ha fracassat al Senat diverses vegades.