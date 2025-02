Trump assegura que Putin "vol posar fi a aquesta guerra" i que podria acabar "en qüestió de setmanes"

Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat aquest dilluns que el president rus, Vladímir Putin, "vol posar fi a aquesta guerra" i que el cessament de les hostilitats podria arribar "en qüestió de setmanes".

El dirigent nord-americà ha explicat que Putin estaria disposat a acceptar que es despleguin forces europees per mantenir la pau i fins i tot "potser" podria retornar part dels territoris que ara controla, tot i que ha advertit que "no serà fàcil".

Trump ha estat preguntat en concret per si Putin acceptaria forces europees de pau a Ucraïna. "Sí. Ho acceptaria. Ja li ho he preguntat", ha explicat des del Despatx Oval de la Casa Blanca, on s'ha reunit amb el president francès, Emmanuel Macron.

"Les tropes podrien anar a Ucraïna com a pacificadores, perquè quan hi hagi un acord puguin vigilar que tot es compleix adequadament. No crec que això sigui un problema", ha argumentat.

Més tard, en una conferència de premsa formal amb Macron, Trump ha recordat que "abans que jo arribés no hi havia comunicació amb Rússia, que no responia a les trucades". "Quan vaig arribar, una de les primeres trucades que vaig fer va ser a Putin i amb molt respecte. Volen posar fi a aquesta guerra", ha indicat, bé sigui mitjançant un alto el foc o amb un acord directe.

L'acord ha d'arribar "tan aviat com sigui possible". "El propòsit de la nostra reunió d'avui és posar fi a una altra batalla, una autènticament horrible, una que no hem vist des de la Segona Guerra Mundial", ha argumentat. "És el moment de restablir la pau i crec que ho farem (...). Hem tingut contactes excel·lents, també amb Rússia", ha assenyalat.

Trump també s'ha referit a la qüestió dels territoris ocupats per Rússia. "Sí, ho crec. Potser" Ucraïna podria recuperar territoris, ha indicat Trump en resposta a una altra pregunta. "Això espero. En parlarem", ha afegit en referència al mandatari francès.

Durant els tres anys d'ofensiva militar Ucraïna ha perdut prop de l'11 per cent dels seus territoris, segons les últimes anàlisis.