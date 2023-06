Trump assegura que pateix una persecució per part del govern "corrupte" de Biden

L'exmandatari reitera la seva innocència després de la primera audiència en un tribunal de Miami

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units (EUA) Donald Trump ha assegurat aquest dimarts que pateix una persecució per part del govern "corrupte" de Joe Biden, i ha sostingut que la seva imputació serveix per "distreure del veritable espionatge i del veritable crim".

"Un president en funcions corrupte ha fet arrestar el seu principal oponent polític per càrrecs falsos i fabricats, dels quals ell i molts altres presidents serien culpables, tot just enmig d'una elecció presidencial que està perdent per molt", ha declarat en un míting.

Trump ha assenyalat que "no és coincidència" que el mateix dia de la seva imputació sortís a la llum el suposat suborn que Biden hauria acceptat d'Ucraïna per un valor de cinc milions de dòlars (uns 4,6 milions d'euros).

L'exmandatari ha continuat amb els atacs a l'actual president i ha reiterat que "serà recordat no només com el president més corrupte" dels EUA, sinó també per provar de "destruir la democràcia amb una colla de perdonavides, inadaptats i marxistes".

A més a més, ha insistit en la seva innocència, que "va complir la llei" i que "Biden i el seu corrupte departament d''injustícia' creuen estar per sobre la llei".

"Hillary Clinton va violar la llei i no va ser acusada. Joe Biden ha violat la llei, i ho estem descobrint de moltes altres maneres, i fins ara no ha estat acusat. Ho vaig fer tot bé i m'han acusat", ha continuat Trump.

L'expresident ha reiterat la suposada persecució a la qual s'ha vist sotmès els darrers set anys per part de "les mateixes agències polititzades" que "han desplegat campanyes il·legals de guerra psicològica contra el poble nord-americà".

"Ha estat un aniversari meravellós", ha ironitzat Trump, que aquest dimarts ha fet 77 anys, entre els càntics dels seus seguidors quan ha arribat a Nova Jersey després de la seva detenció i posterior declaració en el judici en contra seu pel cas dels documents classificats.