Trump assegura que "no esperava" que Putin anés a Istanbul: "Per què hi hauria d'anar, si jo no hi vaig?"

MADRID 15 maig (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat que "no esperava" que el seu homòleg rus, Vladímir Putin, assistís a les converses que se celebren aquest dijous a Istanbul, Turquia, sobre la guerra d'Ucraïna, després que ell mateix alimentés les especulacions que hi podrien assistir plegats.

"No, no vaig anticipar que Putin hi aniria. De fet, vaig pensar, 'per què hi hauria d'anar, si jo no hi vaig?'. Perquè jo no hi pensava anar. No m'ho plantejava", ha dit aquest dijous a Doha, capital de Qatar, en una de les escales de la seva visita pel Pròxim Orient.

Trump ha assegurat que "no es plantejava" viatjar a Turquia, tot i que alguns alts funcionaris de la seva administració van avançar que ho podria fer si Putin finalment assistia a la cita, en la qual el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, sí que té previst ser-hi, si bé ara no es descarta que es retiri.

"No vaig pensar que fos possible que Putin hi anés si jo no hi era", ha dit Trump, que ara no descarta ser divendres a Turquia "si passés res" i "fos apropiat", segons recull la cadena CNN.

En les últimes hores, el Kremlin ha confirmat que Putin no participarà en les converses d'Istanbul, en les quals la delegació russa estarà encapçalada per l'assessor presidencial Vladímir Medinski, que ja va formar part de les primeres negociacions frustrades del 2022, que també van tenir lloc a la mateixa ciutat turca.

Per la seva banda, Zelenski, que aquests dies ha animat Trump i Putin a veure's tots tres, té previst reunir-se aquest dijous a Turquia amb Recep Tayyip Erdogan, però no es descarta que desisteixi de les converses i torni a Ucraïna després de la trobada amb el seu homòleg.