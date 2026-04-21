Trump assegura que l'Iran negociarà al Pakistan o "s'enfrontarà a problemes mai vistos abans"

MADRID 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat aquest dilluns que l'Iran s'asseurà a la taula de negociacions aquest dimarts a Islamabad o, ha amenaçat, Teheran "s'enfrontarà a problemes mai vistos abans", a unes hores que s'acabi l'alto el foc.
Durant una breu entrevista telefònica en el programa de ràdio 'The John's Frederciks Show', Trump ha insistit a veure els seus homòlegs iranians en una nova ronda de converses a Islamabad, i ha amenaçat la República Islàmica amb unes possibles conseqüències que no ha volgut aclarir. No obstant això, fins ara, les autoritats iranianes únicament han manifestat que no han pres cap decisió sobre aquest assumpte.
"Hauran de negociar, i si no ho fan, s'enfrontaran a problemes mai vistos abans", ha assenyalat. L'inquilí de la Casa Blanca ha manifestat que espera que Teheran arribi a un acord "just" amb ells i que, així, el país asiàtic pugui començar la reconstrucció "sense armes nuclears".
Sobre l'inici del conflicte, Trump ha tornat a justificar l'ofensiva llançada el passat 28 de febrer amb Israel contra l'Iran en al·legar que "no tenien cap altra opció" i que era "necessari". "Hem fet una gran feina i ho tancarem. Tothom estarà content", ha assegurat.