Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dijous als militars nord-americans desplegats a Pròxim Orient que les forces estat-unidenques tenen "la victòria a l'abast de la mà" enfront de l'Iran i que el desenllaç del conflicte es produirà "quan jo vulgui que sigui", al mateix temps que ha confirmat la continuïtat del seu desplegament a la regió.
"Continuareu aquest desplegament i tenim la victòria a l'abast de la mà. Serà quan jo vulgui que sigui, per ser honest", ha afirmat el mandatari nord-americà durant la tradicional videoconferència amb motiu del Dia d'Acció de Gràcies que ha mantingut des de la seva residència de Mar-a-Lago, a Florida, amb diferents unitats de les Forces Armades.
En la seva intervenció davant les tropes que participen en l'operació 'Fúria Èpica' i en el bloqueig naval en l'estret d'Ormuz, Trump ha destacat el reforç de la capacitat militar nord-americana a la zona després del desplegament d'un portaavions addicional (l'USS Abraham Lincoln) i ha carregat contra les autoritats iranianes.