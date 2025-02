Trump assegura que l'empresa japonesa Nippon Steel invertirà en US Steel en lloc de comprar-la

Els Estats Units i el Japó estrenyen els llaços bilaterals i la cooperació en matèria de defensa

MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assenyalat aquest divendres que l'empresa japonesa Nippon Steel està considerant invertir en la nord-americana US Steel en lloc d'adquirir-la, una operació valorada en 14.100 milions de dòlars (13.654 milions d'euros), a la qual el mandatari s'hi havia oposat.

"(Nippon Steel) ha acordat invertir fortament en US Steel en lloc de posseir-la, i això sona molt emocionant", ha dit Trump divendres en una roda de premsa conjunta amb el primer ministre japonès, Shigeru Ishiba, a la Casa Blanca.

En aquest sentit, el magnat ha insistit que no li "va agradar" la idea de la compra ja que US Steel és "una companyia molt important" per al país.

"Va ser l'empresa més gran del món durant quinze anys, fa molts anys, fa vuitanta anys", ha asseverat, en afegir que no volia "veure això (US Steel) anar-se'n".

"Així que han acordat invertir en US Steel, en lloc de tenir-lo. I ens reunirem amb Nissan la setmana vinent", ha afirmat, després de referir-se repetidament al fabricador d'automòbils Nissan Motor en lloc de Nippon Steel, si bé fonts pròximes al president han confirmat a l'agència Bloomberg que es referia a l'empresa productora d'acer.

L'oferta de 14.100 milions de dòlars de Nippon Steel per US Steel es va convertir en un punt polític àlgid durant les eleccions presidencials nord-americanes del 2024 i va estrènyer els llaços entre els Estats Units i el Japó, dos aliats normalment incondicionals.

Durant la campanya electoral, Trump va manifestar la seva oposició a una adquisició estrangera d'US Steel, afirmant que no li agradava la idea de vendre una empresa nord-americana emblemàtica amb seu en un estat políticament important a un comprador estranger. La multinacional asiàtica va oferir al gener concedir a la Casa Blanca poder de veto sobre qualsevol canvi que afectés a les capacitats operatives d'US Steel, la qual cosa permetria garantir els nivells de producció en sòl nord-americà.

Segons Bloomberg, Trump es va reunir dijous amb el conseller delegat d'US Steel, Dave Burritt, que va advertir que bloquejar la venda posaria en perill milers de llocs de treball i plantejaria dubtes sobre si la seu de l'empresa podria seguir a Pittsburgh, una ciutat amb profunds vincles històrics amb la indústria siderúrgica.

TRUMP DEMANA A ISHIBA ELIMINAR EL DÈFICIT COMERCIAL

En la roda de premsa entre els dos mandataris a Washington, el magnat ha demanat a Ishiba que el Japó elimini el seu dèficit comercial respecte als Estats Units i ha destacat noves inversions de la indústria automotriu del seu país.

"Vull aconseguir que altres països també igualin els Estats Units en termes de dèficit", ha mantingut.

Ishiba ha visitat Washington per reforçar els llaços econòmics i de defensa entre el Japó i els EUA en un context en què l'Administració Trump ha imposat aranzels a altres països com la Xina.

"Els Estats Units van subratllar el seu compromís infrangible amb la defensa del Japó, utilitzant tota la seva gamma de capacitats, incloses les nuclears", ha assenyalat la Casa Blanca en un comunicat, en el qual ha destacat el compromís de Trump cap a una nova era de relacions bilaterals.

A més, els dos líders han acordat millorar la seguretat energètica i diversificar les cadenes de subministrament i han reiterat la seva "ferma oposició a qualsevol intent de la Xina de canviar el statu quo per la força o la coerció al mar de la Xina Oriental".

També han tractat aspectes com la modernització de la infraestructura i la cooperació en defensa cibernètica, i en l'àmbit econòmic, han parlat sobre augmentar la inversió bilateral i col·laborar en tecnologies clau.

Trump també ha acceptat la invitació del primer ministre japonès per realitzar una visita oficial al Japó en el futur.

EL JAPÓ DIU QUE ELS EUA SÓN CLAU PER A LA SEVA DIPLOMÀCIA

Per la seva banda, l'oficina del primer ministre japonès ha defensat que "els Estat Units" són el país més important per a la diplomàcia i seguretat del Japó". "També, (Ishiba) va afirmar que li agradaria treballar amb el president Trump per continuar elevant l'Aliança Japó-EUA a noves altures per aconseguir un Indus-Pacífic lliure i obert".

Tots dos mandataris han coincidit a enfortir "les capacitats de dissuasió i resposta" de l'aliança. "Trump va destacar el compromís infrangible dels Estats Units amb la defensa del Japó, utilitzant tota la seva gamma de capacitats, inclosa la nuclear", han sostingut, en la mateixa línia que la Casa Blanca.

"Els dos líders van afirmar que el Japó i els Estats Units són socis pròxims també en el camp econòmic, i que el Japó ha estat l'inversor més important del món als Estats Units durant cinc anys consecutius", han reiterat.

Tal com ha defensat l'Administració Trump, tots dos van intercanviar punts de vista sobre assumptes regionals. "Els dos líders van compartir els punts de vista sobre la situació relativa a Corea del Nord, i van afirmar la necessitat d'abordar junts les seves qüestions nuclears i de míssils, així com el seu decidit compromís amb la desnuclearització completa de Corea del Nord", han matisat les autoritats japoneses.