Trump assegura que ja ha enviat els primers míssils Patriot a Ucraïna

Diu que seria "genial" aconseguir un acord d'alto el foc

MADRID, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que els primers míssils Patriot que va prometre a Ucraïna per fer front a la invasió russa "ja s'han enviat", després de revelar un nou sistema d'enviaments amb el suport de l'OTAN per a aquest conflicte.

"Ja s'han enviat", ha afirmat el mandatari a la premsa des de la base Andrews, a Maryland, abans d'especificar que han sortit d'Alemanya. "Arriben des d'Alemanya i són reemplaçats per Alemanya. Els Estats Units rebran un pagament íntegrament", ha explicat.

Així, ha ressaltat que "l'OTAN ho pagarà tot". "En alguns casos, rebrem el pagament directament de part dels països de la Unió Europea". "Sempre rebrem els nostres diners. No hi haurà més inversions, ens retornaran tots els diners", ha insistit.

A més, ha subratllat que seria "genial" que s'aconseguís un acord d'alto el foc entre Ucraïna i Rússia i ha destacat que això suposaria "salvar uns 5.000 o 6.000 soldats per setmana". "Són soldats russos i ucraïnesos, no pas nord-americans. No hi enviarem tropes", ha resolt.

Hores abans, Trump havia rebutjat posicionar-se públicament a favor d'Ucraïna en el conflicte després d'al·legar que està "al costat de la humanitat" i que el seu objectiu és que hi hagi més morts entre les parts.