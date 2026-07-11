Trump assegura que hi ha "mil míssils llestos" per atacar l'Iran si Teheran compleix la seva amenaça de mort

Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski
MADRID, 11 jul. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que té fins a un miler de projectils llestos per carregar contra l'Iran en cas que les autoritats de la República Islàmica compleixin les seves advertències i atemptin contra la vida del mandatari, en un context de renovada tensió en què Teheran ha acusat Washington de "violar" l'acord preliminar.
"Mil míssils estan llestos i preparats per atacar la República Islàmica de l'Iran, i milers més es llançaran immediatament si el govern iranià compleix la seva amenaça, pronunciada a molts racons del món, d'assassinar, o intentar assassinar, l'actual President dels Estats Units d'Amèrica, en aquest cas, a mi!!, ha asseverat el mandatari nord-americà.
En el mateix missatge, Trump ha afirmat que "ja s'han donat les ordres" pertinents perquè així sigui i ha garantit que l'Exèrcit nord-americà no només està llest per actuar, sinó que a més està "disposat i capacitat (...) per destruir completament totes les àrees de l'Iran".
Aquest imperatiu, ha afegit l'inquilí de la Casa Blanca, tindrà vigència "durant un any, amb possibilitat de pròrroga".
L'advertència de Donald Trump arriba després que el ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araqchi, hagi carregat aquest dissabte contra el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, per "violar" el memoràndum d'entesa nord-americana-iraniana de mitjans de juny. Una violació, ha subratllat "que segueix a altres violacions i errors per part dels Estats Units".
En concret, Araqchi va al·ludir a l'incompliment del paràgraf 9 de l'esmentat text, que assenyala que, "en espera d'un acord definitiu", els Estats Units i l'Iran es comprometen a "mantenir l'status quo" de la República Islàmica, per la qual cosa la Casa Blanca "no imposarà noves sancions ni desplegarà forces addicionals a la regió".
Aquesta crítica arriba després que els EUA hagin inclòs a la seva llista de sancions Ali Ansari, en considerar-lo un "patrocinador clau" del nou líder suprem iranià, l'aiatol·là Mojataba Khamenei, malgrat que l'article 9 del preacord limita la capacitat de Washington de sancionar Teheran.
D'altra banda, fonts oficials nord-americanes van explicar que una altra de les exigències a l'Iran és un compromís públic per garantir la lliure navegació segura a l'estret d'Ormuz abans d'aquest dissabte.
"L'administració Trump exigeix que l'Iran emeti dissabte una declaració pública reconeixent l'obertura de l'estret d'Ormuz i comprometent-se a cessar els atacs contra bucs mercants", van declarar funcionaris nord-americans a la premsa en una roda de premsa divendres, segons van informar Axios i el Wall Street Journal.
Aquestes exigències, segons aquestes fonts, han estat traslladades als negociadors iranians tant de forma directa com a través de la mediació del Pakistan i Qatar.