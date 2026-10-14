Trump assegura que hi haurà operacions "massives" d'exploració a Groenlàndia

MADRID, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dimecres que aviat es posaran en marxa operacions "massives" d'exploració de petroli, gas i minerals a Groenlàndia, després de l'acord al setembre amb les autoritats daneses i groenlandeses per reforçar la cooperació militar i la seguretat a l'Àrtic i l'Atlàntic Nord.
"S'està preparant l'inici d'una exploració massiva de petroli, gas i minerals a la nostra nova i bella Groenlàndia", ha assenyalat Trump, el qual ha afegit en un missatge a les xarxes socials que "hi ha experts que afirmen que la quantitat de petroli facilment accessible és molt superior a la de gairebé qualsevol altre lloc del món".
"El que encara és més important des d'una perspectiva de seguretat, tant defensiva com ofensiva, per als Estats Units i Europa, el seu valor és inigualable", ha destacat, abans d'afegir que "qualsevol atac futur hauria de passar per Groenlàndia".
També ha ressaltat que les defenses nord-americanes a l'illa "interceptarien i destruirien sistemàticament drons, míssils o qualsevol altre armament encara no concebut" en cas d'atac. "Ens dona temps, ubicació i visibilitat com cap altre lloc del món", ha enaltit.
Trump va afirmar després de l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia que ell mateix permetrà a Washington assumir de manera permanent la seguretat i altres necessitats estratègiques de l'illa àrtica, mentre que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, va descriure la rúbrica com un nou punt d'inflexió en la relació entre les parts.
L'acord manté formalment la sobirania danesa sobre Groenlàndia i reconeix el dret de la seva població a l'autodeterminació, alhora que contempla un reforç de la presència militar nord-americana al territori àrtic, després de mesos de tensions per les exigències de Trump, que va arribar a amenaçar amb annexionar-se l'illa per la força per motius de seguretat nacional.