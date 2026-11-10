Trump assegura que hi ha "avenços" cap al final de la guerra amb l'Iran

Jen Golbeck / Zuma Press / Europa Press - Arxiu
MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha afirmat aquest dilluns per la nit que hi ha "avenços" per aconseguir el final de la guerra llançada contra l'Iran, però ha advocat per mantenir el bloqueig naval imposat a l'Iran a l'estret d'Ormuz.
"L'acció militar no sembla que sigui alguna cosa molt necessari, però la tenim carregada i preparada, llista per usar-la si hi ha motiu. Hi ha un avenç cap al final d'aquest conflicte. Crec que acabarà bastant aviat", ha afirmat en roda de premsa des de la Casa Blanca.
Trump ha destacat que els Estats Units han enviat un tercer portaaeronaus a la regió "per si de cas". "Tenim molts", ha emfatitzat. "Estan carregats i llests i espero que no hàgim d'usar-los", ha remarcat.