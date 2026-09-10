Trump assegura que la guerra a l'Iran s'acabarà "just després" de les 'midterms'

MADRID 10 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat que la guerra a l'Iran s'acabarà "just després" de les eleccions de mig mandat del 3 de novembre, després d'afirmar que Teheran no pot "aguantar més" i que està mirant d'influir en els comicis.
"Crec que la guerra s'acabarà just després de les eleccions perquè ja no poden aguantar més. Estan desesperats per mirar d'influir en les eleccions", ha afirmat davant la premsa abans de participar en una convenció republicana a Dallas, a l'estat de Texas.
Així ha volgut deslligar els comicis del conflicte a l'Iran en assenyalar que l'objectiu de l'ofensiva és que la República Islàmica no tingui armes nuclears. A parer seu, l'Iran es plegarà a acordar elements que abans no estava obert a negociar, a part de la qüestió nuclear.
"Comptarem amb l'energia nuclear. Això és un 99,9%. Però hi haurà moltes altres opcions sobre la taula que abans no hi haurien estat", ha assegurat respecte a l'eventual final de la guerra.
Sobre el preu del petroli i el gas, que es tornen a disparar, Trump ha recalcat que el mercat també s'estabilitzarà després dels comicis. "Just després de les eleccions, els preus del petroli cauran. S'enfonsaran, i nosaltres els farem baixar", ha afirmat, si bé ha reconegut que la situació "requerirà una mica més de temps" que el termini de les 'midterm'.
La popularitat del president va a la baixa a mesura que s'acosten les eleccions de mig mandat, les 'midterm', en les quals Trump es juga mantenir el control absolut del Congrés.