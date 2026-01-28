Trump assegura que "una flota més gran" que l'enviada a Veneçuela va cap a l'Iran

Recalca que aquesta "enorme armada" està "llesta" per "complir la seva missió amb rapidesa i violència, si cal"
MADRID, 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat aquest dimecres que "una flota més gran" que l'enviada a Veneçuela abans de l'atac en el qual va ser capturat el president veneçolà, Nicolás Maduro, s'està dirigint cap a l'Iran i ha amenaçat amb un atac "molt pitjor" que el del juny del 2025 si no hi ha un acord sobre el programa nuclear iranià.
"Una armada enorme es dirigeix cap a l'Iran. Avança amb rapidesa, poder, entusiasme i determinació", ha dit en un missatge per les xarxes socials, en què ha destacat que "és una flota més gran que l'enviada a Veneçuela i liderada pel gran portaavions USS Abraham Lincoln".
"Igual que Veneçuela, està llesta, disposada i capacitada per complir la seva missió amb rapidesa i violència, si cal", ha advertit Trump, que ha demanat que "l'Iran s'assegui ràpidament a la taula i negociï un acord just i equitatiu, sense armes nuclears".
En aquest sentit, ha subratllat que "el temps s'està acabant, que és la clau de tot plegat". "Com ja vaig dir anteriorment a l'Iran, que tanquin un acord. No ho van fer i va arribar l'operació Martell Nocturn, amb una gran destrucció a l'Iran", ha sostingut.
Trump ha fet referencia així als bombardejos del juny del 2025 contra tres instal·lacions nuclears iranianes en l'ofensiva dies abans d'Israel contra el país, que va provocar més de 1.100 morts i va portar Teheran a llançar centenars de míssils i drons contra Tel-Aviv.
"El següent atac serà molt pitjor. No feu que passi un altre cop", ha resolt l'inquilí de la Casa Blanca, poc després que el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, hagi negat l'existència de cap contacte o obrir negociacions amb Washington.