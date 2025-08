Trump assegura que els submarins nuclears són "més a prop de Rússia"

El president dels EUA sosté que imposarà sancions a Rússia en cas de no donar-se un acord d'alto el foc abans del 8 de febrer

MADRID, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha aclarit que els submarins nuclears desplegats pel país nord-americà com a resposta a les declaracions de l'expresident rus Dmitri Medvédev són ara "més a prop de Rússia".

El mandatari va anunciar aquest divendres que dos submarins mobilitzarien a les "regions corresponents" --sense especificar la ubicació concreta-- després de les paraules "insensates" i "incendiàries" de Medvédev, en les quals va assegurar que cada "ultimàtum" de Trump és "una amenaça i un pas cap a la guerra".

En aquest sentit, l'inquilí de la Casa Blanca ha sostingut que han de ser "acurats" davant d'aquestes afirmacions, ja que suposen "l'amenaça definitiva", a causa de la possibilitat d'un atac nuclear, i ha confirmat que aquestes naus estan situades "més a prop de Rússia", en unes declaracions recollides en una entrevista al canal de televisió Newsmax.

Així mateix, ha assegurat que en cas de no aconseguir un alto el foc abans del pròxim 8 d'agost --data que Trump ha posat com a límit al president rus, Vladímir Putin, després de rebaixar de 50 dies a deu el marge per aconseguir un acord--, els Estats Units imposaran noves sancions a Rússia.

"Imposarem sancions, i ell (Putin) és bastant bo amb les sancions. Sap com evitar-les", ha mantingut el president nord-americà.

Ucraïna ha patit en els últims dies diversos atacs contra el seu territori entre ells un atac aeri rus a gran escala contra la capital, Kíiv, perpetrat en la nit del 30 al 31 de juliol en el qual van perdre la vida 31 persones i unes altres 159 van resultar ferides.

"He parlat molt amb Putin i crec que vam tenir una gran conversa. Després torno a casa i veig que van llançar una bomba a Kíiv i que a diverses ciutats hi ha morts. I dic: 'Acabo de tenir una gran conversa amb ell i semblava que anàvem a...'. Vaig pensar que ho teníem tot resolt tres vegades, i potser ell vol intentar emportar-s'ho tot. Crec que li serà molt difícil", ha declarat el líder nord-americà respecte a les negociacions amb Putin.