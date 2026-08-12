Publicat 12/08/2026 07:19

Trump assegura que els EUA tenen el "control total" de l'estret d'Ormuz

El president dels Estats Units, Donald Trump, en una imatge d'arxiu
Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

   MADRID, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

   El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dimarts que el seu país té el control "total" de l'estret d'Ormuz, estratègic enclavament, convertit en la principal arma de pressió en el conflicte a Pròxim Orient, sobre el qual Washington i l'Iran han imposat un bloqueig.

   "Ara mateix tenim el control total de l'estret d'Ormuz. Ells (els iranians) no el controlen. Nosaltres tenim el control total. És nostre", ha subratllat el mandatari nord-americà en declaracions als mitjans.

   Ho ha fet després de manifestar que no confia en l'Iran i reivindicant-se com "l'última persona que confiaria" en la República Islàmica. "M'han mentit constantment", ha apuntat el magnat republicà per, a continuació, assenyalar que després d'al voltant de mig segle, l'Iran "ja no és el 'matón' del Pròxim Orient".

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