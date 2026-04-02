Trump assegura que els EUA estan "a punt" d'assolir els seus objectius a l'Iran i avança més atacs

MADRID, 2 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha garantit aquest dimecres que Washington està "a punt" de complir "tots" els seus objectius militars a l'Iran, i ha avançat una nova onada de "forts" atacs durant les pròximes "dues o tres setmanes".
"Gràcies als avanços que hem aconseguit, puc afirmar aquesta nit que anem camí de completar tots els objectius militars dels EUA aviat, molt aviat", ha anunciat l'inquilí de la Casa Blanca en un discurs adreçat a la nació nord-americana en el qual ha avançat que atacaran amb "totes" les seves "forces" durant les "pròximes dues o tres setmanes" a Teheran.
Aquesta al·locució presidencial que s'ha estès al voltant de 19 minuts constitueix la primera intervenció adreçada directament a la ciutadania nord-americana des del llançament, el passat 28 de febrer, de l'ofensiva conjunta amb Israel contra l'Iran, en la qual han perdut la vida destacades figures com el líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei.