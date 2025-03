Trump assegura que els EUA aconseguiran el control de Groenlàndia i persisteix a "recuperar" el canal de Panamà

Europa Press/Contacto/Win McNamee - Pool via CNP

MADRID, 5 març (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha reiterat aquest dimarts davant del Congrés la seva voluntat de controlar el canal de Panamà i l'arxipèlag de Groenlàndia, assegurant que "d'una forma o una altra" els EUA l'aconseguiran.

"Necessitem Groenlàndia. Crec que ho aconseguirem. D'una forma o una altra", ha assenyalat en el primer discurs davant del Senat i la Càmera de Representants del seu segon mandat.

Durant la seva compareixença, el cap de la Casa Blanca ha assenyalat que recolza el dret de la illa --un territori àrtic dependent de Dinamarca-- si bé al mateix temps ha dit que li "donaria la benvinguda" per motius de seguretat nacional i per "fer-los rics". "Estem treballant amb tots els involucrats per tractar d'aconseguir-ho", ha reiterat.

Un cop més el mandatari nord-americà ha declarat que vol "recuperar" el canal de Panamà i ha celebrat que tenen a Marco Rubio "al comandament". "Bona sort, Marco", ha dit dirigint-se al secretari del Departament d'Estat.

Trump ha elogiat el cap de la diplomàcia estatunidenc mentre ha bromejat dient que ara saben "a qui tirar-li la culpa" si alguna cosa surt malament. Creu que farà "un treball fantàstic", ha resolt.