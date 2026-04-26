Trump assegura que el detingut per l'atac en el Sopar de Corresponsals "odia als cristians"

Europa Press/Contacto/Jimin Kim - Arxiu
MADRID 26 abr. (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha afirmat que l'individu detingut després d'intentar atacar el Sopar de Corresponsals celebrat aquest dissabte a Washington "odia als cristians".
"El tipus està malament. Pel que es llegeix en el missatge que va deixar, odia als cristians. Això és clar", ha afirmat Trump en una entrevista amb Fox News.
Trump ha indicat que "la seva germana o el seu germà" s'havien queixat per les seves idees i que "fins i tot havien denunciat davant de les autoritats". "Era un tipus amb molts problemes", ha recalcat.
Trump ha aprofitat de nou per defensar la necessitat de construir el Saló de Ball de la Casa Blanca per motius de seguretat. A l'hotel de l'atac "és difícil perquè hi havia 1.000 habitacions".
L'inquilí de la Casa Blanca ha confirmat que el sospitós havia avisat a la Policia de New London i que tenia una habitació a l'hotel.
"He sentit el de New London i tant de bo ens haguessin dit alguna cosa, però ha estat així. Anit hi havia un gran grup de gent. Forts. I el Servei Secret crec que va estar magnífic. Ho van parar en sec", ha explicat.
A més, ha expressat el seu desig de celebrar de nou el Sopar de Corresponsals. "Espero que pugui ser d'aquí a una mica perquè no podem permetre que aquests criminals i aquesta gent tan dolenta canviïn el curs dels esdeveniments del nostre país", ha argumentat.
En qualsevol cas, Trump creu que "la guerra de l'Iran acabarà molt ràpid". "I serem els màxims vencedors", ha subratllat.
En l'entrevista també s'ha referit a altres qüestions, com la negociació amb l'Iran. "Tenim el gran avantatge que hem acabat amb la seva armada per complet. Hem acabat amb les seves forces aèries. Estan molt malament. I, per descomptat, hem imposat el bloqueig i està funcionant increïblement bé", ha explicat. No obstant això, ha opinat que els dirigents iranians "són molt rars". "De vegades no tens ni idea d'amb qui estàs tractant", ha apuntat.
Sobre l'OTAN, ha afirmat que està "molt, molt decebut" perquè els països membres no van col·laborar en l'atac contra l'Iran. "Gastem bilions de dòlars en l'OTAN per protegir a Europa de Rússia. Sempre hem estat aquí. No poden fer-ho sense nosaltres", ha retret. "Quan necessitem una mica d'ajuda, no estaven aquí. Així que haurem de recordar-ho", ha advertit.