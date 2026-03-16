Trump assegura que Cuba "vol arribar a un acord", encara que abans s'ocuparà de l'Iran

Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA
MADRID, 16 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha manifestat aquest diumenge estar "en contacte" amb Cuba, país del Carib que "vol arribar a un acord", encara que ha precisat que abans s'ocuparà de l'Iran, si bé no ha cessat les seves amenaces contra l'illa en les últimes setmanes.
"Cuba és un Estat fallit que també vol arribar a un acord i crec que molt aviat arribarem a ell o farem el que sigui necessari", ha avançat el mandatari nord-americà en declaracions als mitjans des de l'Air Force One. No obstant això, ha matisat que encara que la seva Administració està "parlant" amb l'Havana, s'ocuparà "de l'Iran abans que de Cuba".
Convençut que el poble cubà porta "50 anys esperant", l'inquilí de la Casa Blanca ha assenyalat que hi ha molts ciutadans de la illa que es troben als Estats Units, després d'haver estat "expulsats de forma violenta i cruel" i a les famílies de la qual, ha etzibat, "van matar".